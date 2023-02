MIVD: Russen willen Nederlandse energievoorziening verstoren

Rusland heeft geprobeerd de Nederlandse energievoorziening in kaart te brengen. Het land wil weten waar het kan saboteren, zegt de directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD Jan Swillens.

Een Russisch schip in de Noordzee heeft enkele maanden geleden geprobeerd gegevens te verzamelen over windmolenparken. "Dat is tijdig onderkend en adequaat afgehandeld", zegt Swillens. Het schip is weggeleid. "Het is hierdoor is wel weer duidelijk dat de dreiging naar Nederland veel minder ver is dan in eerste instantie lijkt." Naast windmolenparken zou Rusland ook geïnteresseerd zijn in het in kaart brengen van internetkabels en gasleidingen.

Swillens sprak over het incident op een gezamenlijke persconferentie met de AIVD. Volgens de diensten is er sprake van "voorbereidingshandelingen voor verstoring en sabotage". De diensten waarschuwen al langer dat het ook mogelijk is om in het geheim een aanslag te plegen op andere onmisbare voorzieningen, zoals die voor het drinkwater.

Diplomaten uitgezet

Dit weekend zijn er opnieuw Russische diplomaten het land uitgezet. Nederland nam die stap, omdat Rusland niet stopt met het plaatsen van inlichtingenofficieren als diplomaten.

Eerder werd gedacht dat er tien Russische ambassademedewerkers weg moeten. Swillens zegt nu dat het om zeventien personen gaat. "We laten ook geen nieuwe mensen meer toe waarvan wij al weten dat het inlichtingenofficieren zijn."

Nieuwsuur maakte deze video over wat de uitgezette spionnen hier deden: