Wie vervangt Miedema bij Oranje op WK? Kalma en Leuchter bieden zich aan

"Het doet pijn", zegt bondscoach Andries Jonker als hij tijdens het trainingskamp van de Nederlandse voetbalvrouwen op Malta praat over de afwezigheid van topspits Vivianne Miedema. De topscorer van het Nederlands elftal heeft een kruisband gescheurd en moet het WK komende zomer zeer waarschijnlijk missen.

Jonker heeft nog drie oefenwedstrijden om te kijken wie er tijdens het titeltoernooi in Nieuw-Zeeland en Australië in de punt van de aanval gaat spelen. Twee speelsters naar wie wordt gekeken voor die vacature zijn Fenna Kalma van FC Twente en Romée Leuchter van Ajax.

'Type Eijkelkamp'

Kalma, de 23-jarige doelpuntenmachine van Twente, is volgens Jonker een "type Eijkelkamp". Hij bedoelt daarmee René Eijkelkamp, de oud-spits van FC Groningen, Club Brugge, PSV én Oranje. Hij scoorde geregeld en had een imposant postuur. Maar hij stond ook bekend als de onhandige prof die ooit struikelde over de middenlijn.

De vergelijking is positief bedoeld. Jonker: "Het oogt allemaal niet zo soepel. Maar Fenna is een grote meid en ze is sterk aan de bal en koel voor de goal."

Leuchter, één jaar jonger dan haar concurrente, is een totaal ander type. Ook zij krijgt complimenten van Jonker. "Zij is dynamischer, meer in staat om in de hoeken te bewegen en heeft een goede trap in haar rechterbeen. Ook een goede spits."