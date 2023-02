Pand beschadigd bij explosie in Roermond

De ingang van een Grieks restaurant in het centrum van Roermond is vanochtend beschadigd geraakt door een explosie. De gevel van het pand is ontzet en er zijn meerdere ruiten gesneuveld.

De politie vermoedt dat de schade is ontstaan door zwaar vuurwerk. Een correspondent van L1 laat weten dat het vuurwerk waarschijnlijk door de brievenbus naar binnen is gegooid. De straat bij het restaurant is afgezet.

De politie en brandweer kwamen in eerste instantie naar de Sint Christoffelstraat vanwege de melding van een brand in de woning boven het restaurant, schrijft L1.