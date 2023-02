Biden voor het eerst sinds uitbreken oorlog in Kyiv

Biden zou naar Polen afreizen om stil te staan bij een jaar oorlog in Oekraïne. Aanstaande vrijdag is het precies een jaar geleden dat Rusland het land binnenviel. Ook vandaag is een symbolische dag. Exact negen jaar geleden, op 20 februari 2014, was de bloedigste dag van de maandenlange pro-Europese protesten. Op het Maidanplein in Kyiv kwamen toen honderd activisten om. Hun betoging werd neergeslagen door de oproerpolitie van de toenmalige pro-Russische president Janoekovitsj. Biden is een van de belangrijkste partners van Zelensky. Hij pleit steevast voor militaire hulp aan het land. De Verenigde Staten gaf al tientallen miljarden dollars aan militaire en humanitaire steun aan Oekraïne.

Correspondent Kysia Hekster in Kyiv: "Vanochtend werd de hele stad afgesloten. Er waren gigantische files. Mensen zeiden hier dat dit nog niet eerder vertoond was. Het was duidelijk dat er een speciaal persoon zou komen. Veel mensen speculeerden al dat dit Biden zou zijn. Voor Oekraïners is het bezoek van Biden enorm belangrijk. De Amerikanen zijn de belangrijkste steunpilaar. Je zou kunnen zeggen dat zonder de Amerikanen Oekraïne er niet meer zou zijn. Dat besef zit hier heel diep. In aanloop naar het bezoek van Biden ging het luchtalarm af, dat ook te horen was toen hij langs de herinneringsmuur liep. De dreiging was waarschijnlijk niet erg groot, want hij ging de schuilkelder niet in."