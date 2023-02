Meerdere verdachten in beeld rond bedreiging schrijver Pim Lammers

Er zijn meerdere verdachten in beeld in verband met de bedreigingen aan het adres van schrijver Pim Lammers, zegt de politie. Lammers trok zich begin deze maand terug als schrijver van het gedicht voor de Kinderboekenweek, omdat hij bedreigd werd.

Om hoeveel verdachten het gaat, wil een woordvoerder van de politie Midden-Nederland niet zeggen. "Het Openbaar Ministerie heeft een deel van de bedreigingen beoordeeld en wil zo snel mogelijk de verdachten verhoren." De personen worden ook verdacht van smaad en belediging.

Lammers schreef in 2015 een verhaal voor volwassenen over de relatie tussen een 12-jarige jongen en een voetbaltrainer. De christelijke organisatie Gezin in Gevaar, Tweede Kamerlid Wybren van Haga, model Kim Feenstra en presentatrice Monique Smit deelden fragmenten uit het verhaal.

Steun

Het leidde online tot bedreigingen aan het adres van Lammers; hij kreeg onder meer het verwijt pedofilieactivist te zijn. Die aantijging noemde Lammers "pertinent onwaar". Hij liet weten dat hij aangifte had gedaan.

Er waren tal van auteurs en uitgevers die het voor Lammers opnamen, onder meer via een paginagrote advertentie in kranten. Ook mensen die zich achter Lammers schaarden, ontvingen bedreigingen.