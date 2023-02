Herlings' concurrent en titelverdediger MXGP Gajser loopt gebroken been op

Het is nog onbekend hoelang de viervoudig wereldkampioen (2016, 2019, 2020 en vorig jaar) is uitgeschakeld. De 26-jarige Gajser wordt binnenkort geopereerd.

Met het nieuwe seizoen in de MXGP voor de deur is titelverdediger Tim Gajser zwaar geblesseerd geraakt. De Sloveense motorcrosser liep bij een wedstrijd in Italië een gebroken bovenbeen op.

Gajser is de voornaamste concurrent van Jeffrey Herlings. De 28-jarige Brabander pakte in 2018 en 2021 de wereldtitel in de MXGP. Ook Herlings werd in zijn carrière regelmatig geplaagd door zwaar blessureleed. Door een voetkwetsuur kwam hij vorig seizoen helemaal niet in actie.

De rentree van Herlings staat gepland op 12 maart, bij eerste race van het nieuwe seizoen in Argentinië.