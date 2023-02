Invloedrijke Japanse anime- en mangatekenaar Leiji Matsumoto overleden

"Terwijl ik denk aan de beelden die hij voor ons heeft achtergelaten wil ik mijn condoleance uitdrukken. Als voorzitter van de YAC (Japanse Jeugdorganisatie voor de Ruimte), zal ik zijn woorden met me meedragen: "De toekomst ligt in de harten van jongens en meisjes." Alsjeblieft, waak over ons vanuit de ruimte", schrijft de astronaut op Twitter.

"Matsumoto was heel erg invloedrijk in wat hij deed. Zijn stijl had altijd lange personages en een mysterieuze oogopslag, zijn ruimteschepen zagen eruit als oorlogsschepen en onderzeeërs uit de Tweede wereldoorlog."

"Zijn hele leven was hij beroemd, maar zijn voorname strips komen uit de jaren 70. Captain Harlock, een ruimtepiraat, is een enorme populaire. Je wordt helemaal meegevoerd en er zit romantiek in", zegt sciencefictionschrijver en kenner van de Japanse popcultuur Roderick Leeuwenhart in het NOS Radio 1 Journaal.

De Japanse tekenaar en auteur Leiji Matsumoto is op 85-jarige leeftijd overleden. Matsumoto was een grootheid in de wereld van de Japanse manga en anime. Zijn productiemaatschappij Toei meldt dat Matsumoto gestorven is aan de gevolgen van hartfalen.

Correspondent Japan Anoma van der Veere

"Hij is een van de bekendste artiesten in Japan en de grootste grondlegger van het sciencefiction-genre in de wereld van animatie en manga. Zijn dood is groot nieuws in Japan. Het was wel bekend dat hij problemen had met zijn gezondheid, nadat hij in 2019 in elkaar was gezakt op een evenement in Italië. Hij verscheen daarna nog her en der bij verschillende evenementen en projecten.

In de media wordt vooral veel gesproken over zijn invloed en rol als grondlegger van de sciencefiction, maar Matsumoto was ook een enorme nationalist en niet volledig onschuldig in zijn verhalen. Een van zijn bekendste werken Space Battleship Yamato wordt door critici ook gezien als het goedpraten van de rol van Japan in de Tweede Wereldoorlog.

Alleen de titel van de serie is al veelzeggend. Yamato was het grootste en meest bekende oorlogsschip van de Japanners destijds, en het symbool van de kracht van het Japanse leger. Desondanks is hij enorm populair en zie je in zijn Kokura, de plek waar hij is opgegroeid, standbeelden van zijn karakters."