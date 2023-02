Accu's mogelijk langer mee door vinding TU Delft

Dankzij een ontdekking van de TU Delft gaan accu's van bijvoorbeeld smartphones mogelijk twee keer zo lang mee. Daarnaast kan de vinding ook helpen bij de ontwikkeling van accu's die meer energie kunnen opslaan.

De Volkskrant schrijft over het Delftse onderzoek, dat onlangs is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.

Hoogleraar elektrische energieopslag Marnix Wagemaker van de TU Delft is hoofdauteur van de publicatie. In de Volkskrant zegt hij dat niet zeker is dat de accu's in de praktijk ook echt twee keer zo lang mee kunnen gaan. Wel is er optimisme over de vinding.

De Delftse onderzoekers voegden vijf zouten toe aan de lithium-ionaccu's. Hiermee verloopt de vorming van het beschermlaagje tussen het elektrolyt (een oplosmiddel met zouten) en de negatieve en positieve polen, gecontroleerder.

Dat beschermlaagje moet elektronen tegenhouden, maar lithium-ionen doorlaten, waarmee de energie in de batterij wordt getransporteerd.

Doelgerichte keuzes

Door het voortdurende laden en ontladen raakt het laagje beschadigd en moet het opnieuw gevormd worden, zo wordt uitgelegd in de krant. In dat proces worden lithium-ionen opgebruikt, die daardoor niet meer bijdragen aan het laden en ontladen. Hierdoor daalt de batterijcapaciteit.

In de nieuwe cocktail gaan minder lithiumionen verloren en gaat de accu langer mee. De uitkomst is verrassend en misschien zelfs een beetje toevallig, zegt hoogleraar Wagemaker, "maar er zitten doelgerichte keuzes achter", zegt hij.

Vrij eenvoudig toegepast

Ook een bepaald type zout dat een gunstig effect heeft op het beschermlaagje kan nu worden ingezet. Eerst kon dat niet, omdat het niet goed oplost in het elektrolyt. Door de toevoeging van de andere zouten, die voor "chaos" zorgen, lost dit type zout nu wel goed op. Wagemaker noemt dit "een mooie bijvangst".

De Delftse wetenschappers hebben voor het onderzoek gebruik gemaakt van lithium-ion accu's die vrij verkrijgbaar zijn. Wagemaker zegt in de krant dat hij denkt dat de vinding "direct en vrij eenvoudig toegepast kan worden" in de productie van accu's.

Het Nederlandse bedrijf LeydenJar, waar gewerkt wordt aan de batterij van de toekomst, gaat de vinding testen.