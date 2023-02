Alcaraz wint na bijna vier maanden blessureleed direct eerste toernooi

Carlos Alcaraz heeft op zijn eerste toernooi van 2023 direct de titel gepakt. De 19-jarige Spanjaard, die bijna vier maanden ontbrak vanwege blessureleed, versloeg de Brit Cameron Norrie in de finale van het graveltoernooi van Buenos Aires (6-3, 7-5).

Het was voor de mondiale nummer 2 zijn eerste titel sinds de US Open in september. Begin november speelde Alcaraz zijn laatste wedstrijd.

Toen gaf hij op tijdens het masterstoernooi van Parijs in de kwartfinale tegen de Deen Holger Rune vanwege een buikspierblessure. Hij moest daardoor ook de ATP Finals en de Daviscup Finals overslaan.

In aanloop naar het nieuwe seizoen liep de Spaanse tiener een hamstringblessure op. Daardoor miste Alcaraz onder meer de Australian Open en moest hij de eerste plek op de ATP-ranglijst afstaan aan Novak Djokovic.

Alcaraz verliest maar één set

In Argentinië stond Alcaraz alleen in zijn eerste partij tegen Laslo Djere uit Servië een set af. Tegen Norrie, de nummer 12 van de wereld, plaatste de Spanjaard bij een stand van 3-3 in de eerste set voor het eerst een break. Alcaraz won ook de volgende twee games en pakte zo de set.

Die lijn trok Alcaraz in de tweede set door: hij pakte de eerste drie games. Norrie brak nog terug, maar Alcaraz benutte zijn eerste matchpoint met een van zijn handelsmerken: een fraai dropshot kort over het net.