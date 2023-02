Voetballer Jankto met gejuich op veld ontvangen na coming-out

Hij hield rekening met negatieve reacties, maar die vrees werd meteen gelogenstraft: de Tsjechische voetballer Jakub Jankto is bij zijn terugkeer op het veld met luid gejuich ontvangen. De 45-voudig international maakte vorige week wereldkundig dat hij homoseksueel is.

Het was even afwachten hoe de voetbalwereld zou reageren op de mededeling van de 27-jarige Jankto, die op dit moment in de hoogste competities in Europa de enige speler is die uitkomt voor zijn homoseksualiteit. Hij kwam anderhalf jaar geleden eerst bij zijn familie uit de kast en daarna bij zijn beste vriend.

De eerste reacties na zijn bekendmaking waren positief, vertelde Jankto al. Maar het is nog de vraag of dat zo blijft. "De voetbalwereld is duidelijk een beetje homofoob. Het zou naïef zijn om te denken dat er helemaal niets gebeurt. Als iemand de behoefte heeft negatief te reageren, moet die persoon dat zelf weten. Ik zal er niet op reageren."