Beste sprinters komen uit Nederland, beste aantrekkers ook: 'Geduld is de sleutel'

Maar in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten die maandag begint, de enige WorldTour-wedstrijd in het Midden-Oosten, moeten de sprinters en hun treinen echt met de billen bloot.

Natuurlijk, het wielerseizoen is al even bezig. De meeste topsprinters hebben her en der al wedstrijdjes gewonnen, van San Juan tot Saudi-Arabië en van Spanje tot Oman.

De 27-jarige Bol is volgens zijn nieuwe Kazachse ploeg de gedroomde sprintaantrekker voor de Brit Cavendish, inmiddels 37 jaar, die in juli zijn 35ste ritzege in de Tour de France hoopt te gaan boeken.

De twee hebben sinds hun overgang - Bol zat bij DSM en Cavendish reed voor QuickStep - al geregeld contact, meestal via de app. "Dan heeft hij bijvoorbeeld een sprint van mij in de Saudi Tour bekeken en dan appt hij wat er goed of minder goed ging."

Driftig en joviaal

Bol maakte Cavendish ook al mee tijdens een trainingskamp van twaalf dagen in januari. "Het beeld van hem is dat hij in de koers soms wat driftig of pittig kan overkomen. In werkelijkheid is het een superrelaxte, joviale gast."

Dat de twee sindsdien geregeld appen toont volgens de geboren Zaandammer "zijn betrokkenheid. Het is mooi dat hij zijn ervaring deelt op die manier." Maar hoe ze straks samen de sprint moeten afmaken in de UAE Tour? "Dat hebben we nog niet heel specifiek besproken."

Bol reed al wel enkele sprints in zijn nieuwe lichtblauwe shirt. Hij mocht daarin voor eigen succes gaan en dat leverde hem een paar ereplaatsen op. "Ik had goede benen."