Noord-Korea vuurt weer raketten af, waarschuwt voor 'schietbaan' in oceaan

Noord-Korea heeft opnieuw twee ballistische raketten afgevuurd, zegt het Zuid-Koreaanse leger. De raketten werden richting de Japanse Zee afgevuurd. Afgelopen weekend vuurde het stalinistische land ook al een ballistische raket af richting de zee. Dat was de eerste van dit jaar.

Via staatspersbureau KCNA laat Noord-Korea weten dat het inderdaad twee projectielen heeft afgevuurd. De raketten waren gericht op doelen op een afstand van 395 kilometer en 337 kilometer. Er is volgens Noord-Korea gebruikgemaakt van een lanceersysteem dat tactische nucleaire raketten kan afvuren.

Ook Japan heeft de lanceringen waargenomen. Volgens de Japanse autoriteiten zijn de raketten in het water tussen Japan en Noord-Korea terechtgekomen. Er is geen schade gemeld.

De machtige zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, Kim Yo-jong, waarschuwde dat de Stille Oceaan vaker kan dienen als "schietbaan" als de Verenigde Staten niet stoppen met gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea. Volgens Noord-Korea zijn de oefeningen bedoeld om een invasie voor te bereiden.

Onderhandelen met VS

"We zijn ons terdege bewust van de bewegingen van de Amerikaanse aanvalsmiddelen die recentelijk plaatsvinden rondom het Koreaanse schiereiland", zegt Kim Yo-jong. Daarbij noemde ze de Verenigde Staten "de ernstigste maniakken" en dreigde ze met "overeenkomstige tegenmaatregelen" als er in de ogen van de Noord-Koreanen sprake is van "een directe of indirecte bedreiging".

Experts denken dat Noord-Korea een nieuwe testperiode wil gebruiken om het wapenarsenaal uit te breiden om uiteindelijk onderhandelingen met de VS te bewerkstelligen.

Noord-Korea dreigde vorige week al met acties nadat de VS en Zuid-Korea nieuwe militaire oefeningen hadden aangekondigd. Volgens die twee landen zijn die nodig om te kunnen reageren op de nucleaire dreigen die van Noord-Korea uitgaat. De landen willen jaarlijks met elkaar oefenen.