Noodweer eist levens in Brazilië, carnaval in meerdere steden afgelast

In het oosten van de Braziliaanse deelstaat Sao Paulo zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen door hevige regenval. De autoriteiten vrezen voor nog meer dodelijke slachtoffers. Onder de doden is een meisje van 7. In een aantal steden is het carnavalsfeest afgelast.

In de stad Sao Sebastiao, zo'n 200 kilometer ten oosten van de stad Sao Paulo, zijn 25 mensen om het leven gekomen. Zo'n 70 kilometer ten noorden, in Ubatuba, kwam het meisje om het leven, zegt de burgemeester.

Verschillende steden aan de kust werden geteisterd door het noodweer. Volgens de deelstaatregering viel er in een dag meer dan 600 millimeter regen. Dat zou een van de grootste hoeveelheden in korte tijd zijn dat ooit is gemeten in Brazilië.

De regen leidde tot overstromingen en aardverschuivingen. Op beelden van ondergelopen straten komen op sommige plekken alleen de daken van huizen nog boven het water uit. Inwoners proberen met kleine boten naar hoger gelegen gebieden te komen.