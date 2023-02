President Santokhi heft deel maatregelen op na rellen in Paramaribo

De Surinaamse president Chan Santokhi heeft in een videoboodschap bekendgemaakt dat een deel van de maatregelen wordt opgeheven die na de rellen van afgelopen vrijdag werden ingesteld. Het is volgens hem de bedoeling dat het normale leven vanaf maandag weer van start gaat. Santokhi zei niet of de Nationale Assemblée, die door betogers werd bestormd, weer opengaat.

De president sprak het Surinaamse volk toe samen met vicepresident Ronnie Brunswijk. Wat de president betreft moet de economie van het land "zo snel mogelijk worden genormaliseerd".

Dat betekent onder meer dat vanaf vandaag de winkels, markten en tankstations weer open gaan "zodat de gemeenschap weer goederen kunnen kopen en dat personen weer kunnen gaan werken". Ook moet "brandstof weer normaal geleverd worden" en moet het openbaar vervoer weer gaan rijden. Vanaf dinsdag gaan de scholen weer open, meldt Starnieuws.

De beveiliging blijft wel aanwezig op straat, aldus Santokhi. "Er zal meer politie aanwezig zijn, ondersteund door het leger." De president zegt te begrijpen dat er angstgevoelens zijn in de samenleving, daarom is het leger volgens hem ingezet.

Het besluit om de beperkende maatregelen op te heffen is volgens Santokhi in samenspraak met alle betrokkenen genomen. Hij zegt de komende tijd de dialoog met verschillende belangengroepen aan te gaan, "zodat er weer verlichting in onze samenleving komt".

Jeugd en ouders aangesproken

Ook vicepresident Brunswijk nam het woord. Hij sprak vooral de jeugd en ouders toe. Als het uit de hand loopt, gaat voornamelijk de jeugd eronder lijden, zei hij. "Wij willen niemand kwijt. Het gaat om ons volk en willen niet dat deze zaken ons overkomen." Brunswijk deed een beroep op ouders om hun kinderen van het plunderen af te houden. "De president en ik willen dat de samenleving in vrede blijft leven."

Afgelopen vrijdag ontstonden rellen in de hoofdstad Paramaribo. Dat gebeurde nadat een vreedzaam anti-regeringsprotest uit de hand was gelopen. Demonstranten drongen het parlementsgebouw binnen, gooiden stenen en vernielden de hal van het gebouw. Ook werden winkels geplunderd. De politie zette traangas in en schoot met losse flodders om de menigte uiteen te drijven.

De rest van het weekend bleef het rustig in Paramaribo. De leider van het protest, Stephano Biervliet, heeft zich gemeld op het politiebureau in Paramaribo. Hij zegt dat hij niets met de onlusten te maken heeft gehad.

In totaal zijn meer dan honderd mensen opgepakt, zegt de president. Hij zegt dat er alles aan wordt gedaan om andere verdachten op te sporen en tot verantwoording te roepen.