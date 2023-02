Kaag in Twente opgewacht door demonstranten met brandende fakkels

Minister Kaag van Financiën is gisterenmiddag door een groep van zo'n vijftig demonstranten opgewacht in Diepenheim, in Overijssel. Een deel van de groep droeg brandende fakkels bij zich. Kaag ging korte tijd met ze in gesprek.

De D66-minister was in Diepenheim om campagne te voeren voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Daarna deed ze mee aan een politieke bijeenkomst in Herberg De Pol. Er stonden trekkers geparkeerd langs de weg naar het cultuurcentrum. Ze zou daar niet met de auto langs kunnen gaan en moest vervolgens uitstappen om de laatste 150 meter te voet af te leggen.

Bij het centrum wachtte een groepje haar op. Volgens campagneleider Hanneke van der Werf, die bij de bijeenkomst was, ging Kaag na tien minuten naar binnen "omdat de demonstranten niet echt in gesprek wilden gaan". Ze heeft vervolgens aan het programma deelgenomen. De groep vertrok na zo'n anderhalf uur.

Op sociale media circuleren verschillende video's van de demonstranten met fakkels: