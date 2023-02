'Slot verdient standbeeld als Feyenoord kampioen wordt, wereldprestatie'

Dit artikel is een verslag van gesprekken in het opiniërende voetbalpraatprogramma Studio Voetbal. Onderaan dit artikel zijn video's terug te vinden van andere onderwerpen.

Koploper Feyenoord sloeg zaterdag een grote slag in de titelstrijd door AZ met 2-1 te verslaan. Wat volgens de gasten aan tafel bij Studio Voetbal vooral opvalt is de mentaliteit van het team. "Feyenoord speelt altijd om te winnen", aldus Ibrahim Afellay.

Afellay vervolgt: "Geertruida maakt een goed ontwikkeling door. Pavlidis, een van de betere spitsen in Nederland, kreeg geen voet aan de grond, die was kansloos. Steeds zat hij er slim tussen. Aan de bal is hij ook comfortabel. Hij raakt niet in de war en zoekt steeds de voetballende oplossing."

"Gaat hij weer rechtsback als de apotheker terug is?", vraagt Arno Vermeulen, die daarmee doelt op de terugkeer van de momenteel geblesseerde verdediger Gernot Trauner, ook wel 'de apotheker' genoemd vanwege zijn 'gewone' uitstraling, wars van glamour.

"Misschien moet de apotheker een pas op de plaats maken", aldus Afellay.

