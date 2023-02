Eenvoudige avond Barcelona, met eindelijk weer thuisgoal Lewandowski

De eerste helft speelde zich vooral op de helft van Cádiz af, dat met name geen antwoord had op de beweeglijke Ferran Torres. Vlak voor rust leverde dat overwicht Barcelona een voorsprong op.

Lewandowski beëindigt reeks

De 1-0 was grotendeels te danken aan Torres, die drie man passeerde met een geweldige dribbel en Robert Lewandowski vond met zijn voorzet. De kopbal van de Pool werd op de lijn gekeerd door een verdediger, maar uit de rebound schoot Sergi Roberto binnen.

Een paar minuten later scoorde Lewandowski wel. Hij had al zes thuiswedstrijden op rij, sinds 23 oktober, niet meer gescoord in Camp Nou, maar nu maakte hij er op aangeven van Roberto vanaf de rand van de zestien 2-0 van.

Na rust deed de thuisploeg het rustig aan en was het maar goed dat Marc-André ter Stegen alert was bij een kans voor Emeterio. De Duitse doelman tikte de bal tegen de paal en hield zo de nul.