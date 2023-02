In duel met twee onwaarschijnlijke missers bedwingt NEC tiental van Excelsior

De kans van Magnus Mattsson was stukken moeilijker, maar met een grote boog kopte de Deen de bal even later wel achter Excelsior-keeper Stijn van Gassel.

Met een man minder was Excelsior aanvankelijk de gevaarlijkste en leek het de gelijkmaker cadeau te krijgen na een beroerde terugspeelbal van Sandler. Lazaros Lamprou presteerde het echter om NEC-doelman Jasper Cillessen te omspelen en voor leeg doel naast te schieten.

Cillessen was in die fase de beste NEC'er en sleepte zijn ploeg met goede ingrepen over het dode punt heen. Nadat Souffian El Karouani aan de aandacht was ontsnapt en met een doffe knal de 0-2 had gemaakt, kwam de overwinning niet meer in gevaar. De mooiste was van Anthony Musaba, met een heerlijke pegel.

Oppassen voor Excelsior

Waar NEC omhoog kan kijken, met slechts drie punten minder dan nummer acht sc Heerenveen, moet Excelsior na een sterke eerste seizoenshelft nu uitkijken.

Bekijk hier de reacties van de trainers Marinus Dijkhuizen en Rogier Meijer: