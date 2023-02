Nederlandse boksbond mijdt WK uit protest tegen toelating Russen: 'Geen keus'

Nederlandse boksers mijden voorlopig evenementen die door de internationale boksbond IBA worden georganiseerd. De NBB heeft dat besloten, omdat de IBA boksers uit Rusland en Belarus weer onder hun eigen vlag gaat laten meedoen aan internationale toernooien.

De IBA, waarvan de Rus Oemar Kremlev voorzitter is, gaat daarmee in tegen de bepalingen van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Er worden nu geen Nederlandse bokssters uitgezonden naar het WK voor vrouwen, dat eind maart in New Delhi plaatsvindt.

"Boksers willen boksen, maar we hebben gewoon geen keus", zegt Boris van der Vorst, voorzitter van de Nederlandse boksbond NBB in NOS Langs de Lijn. "Mijn verwachting is dat de gelijkgestemde landen eensgezind met elkaar zullen optrekken."