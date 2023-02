Debatavond over 'geweld als vorm van klimaatprotest' afgelast in Amsterdam

In Amsterdam is een streep gezet door een geplande debatavond met de naam 'Moreel beraad over het klimaat'. Op de bijeenkomst zou gediscussieerd worden over de vraag of klimaatactivisten geweld mogen gebruiken.

Na kritiek is besloten het evenement op 7 maart af te gelasten, meldt debatcentrum Pakhuis de Zwijger. "Het is onze fout dat wij dit hebben toegelaten en gepubliceerd. Pakhuis de Zwijger staat voor dialoog en we wijzen elke vorm van geweld of oproep tot geweld af."

Een van de sprekers op het afgeblazen evenement, GroenLinks-Kamerlid Kröger, had vanmiddag al afgezegd. Ze stelt dat het haar aanvankelijk niet duidelijk was dat de optie van geweld een centrale rol zou spelen in de discussie: