Architecten Meuwly en Peters over wereldrecord Bol: 'Wie weet waar dit eindigt?'

De andere is de Zwitser Meuwly, een paar jaar geleden door de Atletiekunie binnengehaald om het vele talent op de 400 meter op te leiden. Met succes. De mannenploeg veroverde op de Olympische Spelen van Tokio verrassend zilver op 4x400 meter. En met Bol, maar ook Lieke Klaver, hebben de twee goud in handen bij de vrouwen.

"De drie titels, onder grote druk, bij de EK in München vorig jaar hebben haar veel geholpen", geven de coaches aan na de imposante indoorrace in Apeldoorn. Bol is in staat steeds opnieuw haar grenzen te verleggen, bedoelen ze te zeggen.

"Ja en nee", antwoordt Meuwly op de vraag of hij verrast is door de uithaal van zijn jonge pupil. "Ik wist niet dat ze zó snel was op dit moment, maar ze heeft zich de afgelopen maanden op alle facetten verbeterd."

Bol liep het record zondag aan flarden. Twee weken geleden in Metz had ze al laten zien met haar eerste 400 meter indoor onder de 50 seconden dat ze in bloedvorm was. Op de razendsnelle atletiekbaan in Apeldoorn sloeg ze voor eigen publiek heel hard toe.

"Ik was wat sceptisch of ze door alle nieuwe ontwikkelingen goed zo kunnen presteren, maar ik zag al vroeg in de trainingen dat ze sneller dan ooit was. Daarom verwachtte ik ook snelle tijden op de 400 meter. Na haar eerste wedstrijd wist ik dat ze in bloedvorm was", kijkt Meuwly terug op de afgelopen tijd.

De twee coaches leggen uit hoe de toptijd tot stand kwam. "Haar topsnelheid is hoger dan vorig jaar", zegt Peters. "Ze is sneller, krachtiger en heeft meer uithoudingsvermogen", geeft Meuwly aan.

In Metz bleef ze twee weken nog net boven het wereldrecord steken met 49,96 seconden. "Daar liep ze een vrij defensieve eerste ronde. In Apeldoorn vloog ze door de eerste ronde. Dat scheelde een halve seconde. En die leverde ze in de tweede ronde niet meer in", legt Peters het verschil tussen de twee topraces uit.

"De frequentie die ze aan het begin van een race heeft, heeft ze ook nog aan het einde van een race. Tel daarbij op dat Apeldoorn een snelle baan is, snel en hard. Baan zes, waar Bol in startte, ligt vrij hoog. Je gaat hier dan heel hard de heuvel af", legt Peters het succes van Bol in Apeldoorn uit.

Volgens Meuwly is Bol in staat de juiste race op het juiste moment te lopen. 'We dachten allemaal dat ze afgelopen week in Liévin heel snel zou lopen, maar daar maakte ze een kleine fout tussen 200 en 300 meter. In Apeldoorn zei ze: ik ga die fout niet herhalen. Het was het beste deel van haar race", meent de coach, die continu nieuwe uitdagingen voor zijn pupil probeert te vinden.

Inspiratie

Vorig jaar ging het om drie titels op de EK, die ze ook behaalde ondanks de grote druk. In de afgelopen winter de pasaanpassing op de horden.

"Ik ben de gids op de achtergrond. Femke is heel professioneel, zeer toegewijd. En ze inspireert ook de anderen in de groep van de 400 meter. Die gaan door haar ook harder werken. Ze laat zien dat alles mogelijk is. Ook een wereldrecord", sluit Meuwly af.