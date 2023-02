Ajax-opponent Union en Dortmund naast Bayern aan kop van Bundesliga

Union Berlin heeft niet geprofiteerd van de nederlaag zaterdag van Bayern München . Union kwam tegen Schalke 04 niet verder dan 0-0 en gaat nu samen met Bayern en Borussia Dortmund, dat met 4-1 won van Hertha BSC, aan de leiding in de Bundesliga.

Schalke bood Union, de tegenstander van Ajax in de Europa League, voor rust prima partij. De enige kans was voor de Nederlander Danilho Doekhi, maar Schalke's keeper Ralf Fährmann tikte de bal nog net over.

Degradatiekandidaat Schalke werd na de rust brutaler en zag Michael Frey tot twee keer toe voor gevaar zorgen. Bij Union ebde het geloof in een zege langzaam weg. In de slotfase haalde Jordan nog hard uit voor Union, maar zijn schot ging over.

Na de 0-0 tegen Ajax van afgelopen week speelde Union zo voor de tweede keer op rij doelpuntloos gelijk. Komende donderdag is de return tegen Ajax in Berlijn.

Dortmund zet goede reeks voort

Dortmund gaf na de winterstop nog geen punt weg en pakte ook tegen Hertha weer drie punten. De thuisploeg had het bij vlagen lastig tegen Hertha, maar sprong effectiever met de kansen om.