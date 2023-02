Bezoeker beurs stoot kunstwerk Jeff Koons om, schade bijna 40.000 euro

Het 41 centimeter hoge en 48 centimeter lange felblauwe kunstwerk van Koons is veel kwetsbaarder dan het lijkt; het is van porselein gemaakt. Toen de vips zich door de galerie hadden verspreid, tikte een vrouw met haar vinger op het kunstwerk.

Een van Koons beroemde Balloon Dogs (ballonnen honden) stond op een tafeltje in de stand van een kunsthandel. Die had een preview georganiseerd met kunstwerken die op de beurs worden aangeboden.

Sommige bezoekers moeten even aan een grap hebben gedacht, zoals met dat kunstwerk van de Britse kunstenaar Banksy dat in 2018 voor de helft door een shredder ging, nadat het op een veiling voor 1,2 miljoen euro was afgehamerd.

In dit geval was het een ongeluk. Het kunstwerk van Koons was bijna 40.000 dollar waard. Het was vermoedelijk verzekerd.

Kunsthandelaar Gamson vroeg onmiddellijk of hij de scherven mocht kopen. "Ik denk dat het nog steeds geld waard is, zelfs nu het gebroken is. Mij gaat het om het verhaal. Dat maakt het werk nog interessanter."