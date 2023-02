WK-finalist Elia niet meer terug als profvoetballer: 'In mijn hoofd al lang klaar'

Elia maakte zijn eredivisiedebuut in 2005 namens ADO, de club waar hij ook een groot gedeelte van de jeugdopleiding doorliep. Hij speelde daarna voor onder meer FC Twente, Hamburger SV, Juventus, Feyenoord, Istanbul Başakşehir en FC Utrecht.

Vorig seizoen maakte Elia nog zijn rentree bij ADO Den Haag. Hij scheurde, na negen duels in de eerste divisie te hebben gespeeld, zijn enkelbanden. Daarmee was het seizoen en naar nu blijkt ook zijn loopbaan, voorbij.

Eljero Elia heeft zijn loopbaan als voetballer officieel beëindigd. "In mijn hoofd was ik al lang klaar met voetballen. Ik heb alleen nog geen tijd gehad om het aan te kondigen", zei de 36-jarige Elia bij ESPN.

Elia: "Mijn dochter was ziek, corona, geen zin om naar voetbal te gaan, de afstand te rijden, file... Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik ver van mijn huis speelde. Normaal woonde ik altijd om de hoek."

In de Domstad werd Elia geconfronteerd met een snelle trainerswissel. John van den Brom vertrok vroeg in het seizoen naar Genk, waarna René Hake hem opvolgde. "Dan komt er een nieuwe trainer, die je eigenlijk gaat behandelen als een klein kind. Ik wil niet natrappen of iets, maar zo voelde het voor mij."

Kampioen met Feyenoord

Elia speelde dertig interlands, waaronder de verloren WK-finale van 2010. Hij kwam in dat duel als invaller binnen de lijnen voor Dirk Kuijt. Hij was bovendien een van de dragende spelers in het kampioensjaar van Feyenoord (2017).