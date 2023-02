Streekvervoer staakt woensdag en vrijdag opnieuw om uitblijven cao

"Nog liever dan staken, willen werknemers in het streekvervoer gewoon op een fijne manier tegen een goed salaris hun werk doen", zegt FNV-bestuurder Marijn van der Gaag in een verklaring." Ze vinden het dan ook verschrikkelijk dat reizigers weer overlast moeten ervaren. Maar de oplossing daarvoor ligt echt bij de werkgevers."

Twee weken geleden werd het werk in het regionale openbaar vervoer al stilgelegd voor vijf dagen, maar die staking leidde niet tot resultaat. Volgens de FNV was de actiebereidheid bij onder meer buschauffeurs in die periode hoog.

De cao voor het streekvervoer geldt niet voor personeel van de stadsvervoerders in Amsterdam en Den Haag. Ook de meeste werknemers van de RET in Rotterdam vallen onder een andere cao, net als personeel van de NS.

De FNV wil een loonsverhoging die meestijgt met de inflatie en maatregelen tegen de werkdruk. Eergisteren zei Fred Kagie namens de werkgevers in het openbaar vervoer dat dat geld er niet is. De werkgevers bieden 8 procent loonsverhoging dit jaar.

"Vakbonden vinden dat we toch over deze eisen in gesprek moeten gaan, onder dreiging en druk van een al aangekondigde staking. Dat is voor ons geen basis om te praten. Staken brengt ons niet aan tafel", zei Kagie toen.

FNV-bestuurder Van der Gaag vindt dat de grens bereikt is. "De werkdruk is te hoog door de onregelmatige roosters en krappe rittijden. Als er niks verandert, is dat heel slecht voor de toekomst van het openbaar vervoer." Onder de cao Streekvervoer vallen zo'n 13.000 mensen.