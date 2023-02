Tadic leidt Ajax naar winst op Sparta en tweede plaats in eredivisie

Met dank aan een excellerende aanvoerder Dusan Tadic heeft Ajax een simpele zege geboekt op Sparta Rotterdam, de nummer zes van de eredivisie: 4-0. Daardoor klommen de Amsterdammers over AZ naar de tweede plaats.

Toen Ajax in de zomer van 2018 Tadic overnam van Southampton had niemand kunnen bevroeden dat de Serviër zo'n groot succes zou worden in Amsterdam. De inmiddels 34-jarige Serviër groeide uit tot een van de invloedrijkste aankopen in de clubgeschiedenis.

Alfred Schreuder worstelde eerder dit seizoen met de beste plek voor de routinier en dat kwam het spel van Tadic niet ten goede. De nieuwe coach Heitinga maakte een duidelijke keuze voor Tadic als centrumspits en die keuze pakte goed uit, ook tegen Sparta.

Goals en assist Tadic

Heitinga keerde tegen Sparta terug naar de opstelling waarmee hij zijn termijn als trainer van Ajax begon en dat betekende dat Calvin Bassey na zijn Europese optreden tegen Union Berlin (0-0) weer op de bank begon en Davy Klaassen terugkeerde in de basis.