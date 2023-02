Medvedev wint jubileumeditie ABN Amro Open, na hoogstaande finale tegen Sinner

Dat Sinner als nummer veertien van de wereld ongeplaatst was (Medvedev is elfde), zegt wat over het ijzersterke deelnemersveld van afgelopen week in Rotterdam. Een toernooi met ook een Oranje randje, door de knappe halvefinaleplaats van Tallon Griekspoor.

Na zijn zege op de Nederlander in de halve eindstrijd ging Sinner ook in de finale voortvarend van start. De Italiaan was de eerste die een break wist te plaatsen, maar viervoudig grandslamfinalist Medvedev bleef kalm en pakte in de zevende game een break terug.

Daarna ging het gelijk op tot 6-5. In die game speelde Sinner ijzersterk en brak hij op overtuigende wijze door de service van Medvedev. De Italiaan uit Zuid-Tirol trok daarmee de eerste set naar zich toe.

Reclamebord kapot

Bij 4-3 in de eerste set was er een curieus moment. Een deel van de boarding kwam los na een harde service van Medvedev. De losgelaten plaat werd snel teruggeplaatst, maar kleurde vervolgens niet meer mee met de verlichting van het reclamebord.

Dat moest wel van de scheidsrechter en dus moesten beide spelers minutenlang wachten tot een medewerker van het toernooi onder luid applaus een nieuw plaatje had aangebracht en de verlichting weer werkte.