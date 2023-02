Reddingswerk na aardbeving in meeste Turkse provincies stopgezet

Turkije is in de meeste provincies gestopt met de zoektocht naar slachtoffers van de aardbeving van twee weken geleden. Alleen in de zwaar getroffen regio's Kahramanmaras en Hatay wordt nog gezocht naar mensen, in de andere negen provincies wordt niet meer gezocht.

Volgens directeur Sezer van de Turkse reddingsdienst Afad wordt in zo'n ingestorte veertig gebouwen nog naar mensen gezocht. In Turkije zijn bijna 41.000 mensen om het leven gekomen als gevolg van de aardbeving, in Syrië zeker 5800.

Het is de verwachting dat het dodental nog verder oploopt. In Turkije zijn voor zover nu bekend 345.000 woningen verwoest. Veel mensen worden nog vermist. Gisteren werden nog drie mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Een van hen, een kind, overleed later alsnog aan de gevolgen van uitdroging.

Bezoek van Blinken

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken is aangekomen Turkije. Hij bezoekt onder meer het aardbevingsgebied en praat morgen met president Erdogan.

De Amerikanen hebben vandaag nog eens 100 miljoen dollar toegezegd voor hulp aan Turkije en Syrië, bovenop de 85 miljoen dollar die eerder al was beloofd.

Naar verwachting bespreekt Blinken niet alleen de aardbevingsramp met Erdogan, maar ook de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO. Turkije ligt daarbij dwars.