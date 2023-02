Weer Rashford-show bij United, waar Weghorst vuil werk opknapt en kansen mist

In een weekend waar het vooral ging over een potentiële overname van de club heeft Manchester United een comfortabele zege geboekt op Leicester City: 3-0. Wout Weghorst speelde de hele wedstrijd bij United, kreeg meerdere mogelijkheden, maar bleef droog staan in de Premier League.

Evenals afgelopen donderdag in Camp Nou zette coach Erik ten Hag Weghorst op de voor hem ongebruikelijke positie van aanvallende middenvelder achter spits Marcus Rashford, mede om het nodige vuile werk op te knappen. Waar hij donderdag Frenkie de Jong en co voor de voeten moest lopen, moest hij nu onder anderen Leicester-captain James Maddison afstoppen.

Rashford breekt de ban

De bezoekers kregen in de eerste helft enkele kansen, maar David De Gea hield zijn doel schoon en tegen de verhouding in scoorde de thuisploeg. Rashford brak de ban voor de Red Devils. Hij vond na een goede loopactie de verre hoek.