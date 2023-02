Cruijff-Beenhakker-situatie bij PSG, dat wint dankzij baardloze Messi

Johan Cruijff deed het in 1980 bij Leo Beenhakker, destijds trainer van Ajax. Toen de Amsterdammers in een thuiswedstrijd tegen FC Twente met 3-1 achter stonden, daalde technisch adviseur Cruijff af van de tribunes om naast Beenhakker in de dug-out plaats te nemen en te vertellen wat er beter moest.

Na de inmenging van Cruijff boog Ajax de achterstand om in een 5-3 overwinning, maar het voorval werd vooral gezien als een brevet van onvermogen voor coach Beenhakker. Die zei jaren later dat hij Cruijff "achteraf misschien voor z'n harses had moeten slaan".

PSG wint alsnog dankzij superduo

Dankzij Luis Campos, technisch directeur van Paris Saint-Germain, gingen de gedachten zondagmiddag terug naar dat moment van ruim 42 jaar geleden. Tijdens het thuisduel met Lille verliet Campos plotseling zijn tribuneplek om de PSG-spelers vanaf de zijlijn te coachen.

PSG stond op dat moment, zo'n twintig minuten voor het einde van de wedstrijd, met 3-2 achter. Campos ijsbeerde wat rond in het vak van trainer Christophe Galtier, uitte zijn ongenoegen met wilde armgebaren en schreeuwde de thuisploeg verschillende aanwijzingen toe.

Bekijk hieronder hoe Johan Cruijff naast Leo Beenhakker plaatsnam tijdens Ajax-FC Twente in november 1980.