Na Europese domper loopt PSV ook in de eredivisie schade op: 2-2 in Utrecht

Drie dagen na de afgetekende Europese nederlaag in Sevilla heeft PSV ook in de eredivisie schade opgelopen. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 2-2.

De achterstand van nummer vier PSV op koploper Feyenoord is daardoor opgelopen tot zes punten.

Na elf jaar zat assistent Fred Rutten weer eens als hoofdverantwoordelijke op de bank bij PSV, omdat trainer Ruud van Nistelrooij ziek was. En dat laatste gold ook voor middenvelder Ibrahim Sangaré.

Boussaid breekt wedstrijd open

In een zeer rommelig duel kwamen beide ploegen moeizaam tot kansen. De wedstrijd had duidelijk een doelpunt nodig om los te komen en Othmane Boussaid scoorde op een manier waarop de gezapige openingsfase in een klap vergeten was.

Na een door hem zelf versierde corner kreeg de Belg de bal met een gelukje voor zijn voeten, waarna hij van buiten het strafschopgebied verwoestend uithaalde.

Het antwoord van het iets sterkere PSV liet niet lang op zich wachten. Joey Veerman produceerde in kansrijke positie nog een slap rollertje, maar Johan Bakayoko schoot na een aanval via Xavi Simons en Luuk de Jong wel overtuigend op doel (1-1). En ook Mauro Júnior was daarna gevaarlijk.

PSV was duidelijk van plan om de wedstrijd snel naar zich toe te trekken en zette na rust nog eens aan. Een goal van De Jong werd vanwege buitenspel nog afgekeurd, maar een tweede intikker van de aanvoerder na een schot van Bakayoko werd na het bekijken van de beelden wel geteld.