FC Twente maakt pas op de plaats na nederlaag in turbulent Deventer

Er werd vuurwerk op het veld gegooid en supporters van Twente gooiden vanuit het uitvak met stoeltjes. Ook kwamen er voorwerpen terecht in het naastgelegen vak met Go Ahead-supporters, die vervolgens die spullen weer teruggooiden.

Het duel in De Adelaarshorst lag halverwege de eerste helft ongeveer een half uur stil. Scheidsrechter Ingmar Oostrom stuurde de spelers naar binnen vanwege ongeregeldheden op de tribune.

Op een turbulente middag in Deventer heeft FC Twente de eerste competitienederlaag geleden sinds begin oktober vorig jaar. Dankzij twee doelpunten in het eerste kwartier van de wedstrijd ging Go Ahead Eagles met de drie punten aan de haal: 2-0.

Het openingsdoelpunt kwam op naam van Philippe Rommens. Een voorzet van de Belgische middenvelder belandde na een vlotte aanval zomaar in het doel van de bezoekers, omdat zowel spits Isac Lidberg als de Twentse defensie de bal niet raakte.

Even later was het wel raak voor Lidberg, die profiteerde van een zeldzaam foutje van Lars Unnerstall. De keeper van Twente kwam na een voorzet van Rommens te laat uit zijn doel en kon daardoor niet voorkomen dat Lidberg raak kopte.

Twente kan tij niet keren

Veel kansen om terug in de wedstrijd te komen, creëerde Twente daarna niet. De beste mogelijkheid was vroeg in de tweede helft voor Sem Steijn. Een inzet van de jonge middenvelder werd echter fraai gekeerd door Eagles-doelman Jeffrey de Lange.

Door de nederlaag laat Twente de kans liggen om op gelijke hoogte te komen met nummer vier PSV, dat op bezoek bij FC Utrecht niet verder kwam dan een gelijkspel. Twente blijft vijfde, met drie punten minder dan de club uit Eindhoven.