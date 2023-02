Bol verbetert stokoud wereldrecord op 400 meter indoor: 'Bijna perfecte race'

Bol kon haar ogen na afloop niet geloven. Toen ze in Metz net onder de 50 seconden dook, had haar trainer Laurent Meuwly nog wel wat verbeterpunten gezien. "Ik hoopte hier op een 49-half, maar 49,26: ik heb hier echt geen woorden voor", stamelde ze na haar bijzondere race.

Klaver finishte in 50,34 als tweede. Het brons was voor Cathelijn Peeters in 53,11.

Bol, Europees kampioene op de 400 meter indoor en outdoor, had eerder deze maand voor het eerst indoor onder de 50 seconden gelopen. In Metz kwam ze tot 49,96. In Apeldoorn startte ze vandaag snel. Ze hield de doorgaans snellere starter Lieke Klaver achter zich na een ronde en liep daarna bij haar concurrente weg.

Het wereldrecord was zonder de concurrentie van Klaver niet mogelijk geweest, gaf ze toe. "Lieke is een snelle starter. Ik wist dat ik voor haar moest zitten na 200 meter. Dat lukte. Ik weet dat ik sneller ben geworden en voelde Lieke in mijn rug. Dat zij ook op zo'n mooie tijd uitkomt, is heel fijn."

Ambiance

Bol genoot zondag van de ambiance bij de NK in Apeldoorn. "Ik heb hier nog nooit de tweede ring vol zien zitten. Supergaaf dat dit voor eigen publiek is gelukt. Ik ging stuk op het laatste stuk, maar het publiek hielp me verder."

"Het is mijn eerste wereldrecord op een échte afstand (Bol liep onlangs een wereldrecord op de incourante 500 meter, red.). Of het nog harder kan? Pfff, dit was bijna een perfecte race."