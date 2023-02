Dijs stunt in baanrecord met WB-goud op 1.000 meter in Polen, Hoolwerf wint massastart

Wesly Dijs heeft in de wereldbekerfinale iedereen van de baan geveegd. In het Poolse Tomaszów reed Dijs al in de eerste rit van de dag tot ieders verbazing een baanrecord van 1.08,52. Jordan Stolz werd tweede (1.08,65), Hein Otterspeer greep brons (1.08,72) en de eindzege in het klassement. Dijs, die na de afmelding van Kjeld Nuis mocht starten op de kilometer in Polen, doet niet mee aan de wereldkampioenschappen afstanden over twee weken. Al bestaat er een kans dat Dijs de startplek van Patrick Roest krijgt op de 1.500 meter, omdat Roests planning met de 10 km in de knel komt. Snelle slotronde Maar op de 1.000 meter zal Dijs niet starten op de WK. Zonde, want Dijs schudde de enthousiaste Poolse toeschouwers al in de eerste rit van de kilometer flink door elkaar. Vooral zijn slotronde van 26,3 wekte verbazing. Iets wat geen andere schaatser deze zondagmiddag kon. Toch leek het er even op dat de 18-jarige alleskunner Stolz onder het nieuwe baanrecord zou duiken, maar die slotronde van Dijs bleek ook voor hem te veel.

Wesly Dijs - Pro Shots

Stolz' 1.08,65 was een tijd waar de andere Nederlandse kilometerkanonnen Hein Otterspeer en Thomas Krol niet aan konden tippen. In een rechtstreeks duel klopte Otterspeer Krol, die in 1.08,91 vierde werd. In de B-groep reden Janno Botman en Merijn Scheperkamp de snelste tijden. Botman zou met zijn 1.09,19 in de A-groep vijfde zijn geworden. Scheperkamps 1.09,46 zou een zevende plek hebben opgeleverd. Hoolwerf wint massastart Bart Hoolwerf won zondagmiddag de laatste massastart van het wereldbekerseizoen. In de sprint was hij nipt sneller dan de Zuid-Koreaan Jae Won Chung en de Italiaan Andrea Giovannini. Door de zege besteeg Hoolwerf op de valreep nog het podium van het eindklassement, de derde plek om precies te zijn, achter Giovannini en winnaar Bart Swings.

Bart Hoolwerf juicht na zijn zege op de massastart - Pro Shots