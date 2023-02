Situatie rustig in centrum Paramaribo, ravage bij parlementsgebouw

Na de plunderingen van vrijdag (lokale tijd) houden winkels de deuren gesloten. Zondagsmarkten in de hoofdstad zijn wel toegestaan. Omdat sommige tankstations uit voorzorg zijn gesloten, staan er files voor de pompen die wel open zijn. De politie greep hier en daar in om de verkeerschaos te beteugelen.

Op dag twee na de bestorming van het parlementsgebouw in Paramaribo is het rustig op straat. De binnenstad is nog steeds afgesloten voor verkeer. De zwaar beschadigde Nationale Assemblée wordt bewaakt.

Surinamecorrespondent Nina Jurna

"Ik kwam hier gisteren aan en toen zagen we de brandweer uitrukken voor brandstichting. Je voelt ook vandaag in het centrum dat de spanning nog steeds in de lucht hangt. Ook al is het nu extra rustig, omdat de winkels dicht zijn. Overal staat beveiliging.

Voor het parlement zie je de ravage: ramen zijn ingegooid, een pinautomaat is helemaal vernield en rondom het gebouw staan uitgebrande auto's. Binnen zijn mensen druk met schoonmaken. Ze zetten alles op alles om zo snel mogelijk weer vergaderingen te kunnen houden.

Je kunt zien waar er geprobeerd is brand te stichten. De muur van een koloniaal gebouw is zwartgeblakerd. De on-Surinaamse rellen zijn het gesprek van de dag. Mensen zijn in shock. De discussie gaat nu echt over de vernielingen en de uit de hand gelopen situatie. En minder over de demonstratie die voorafging aan de onlusten en de onvrede over de regering."