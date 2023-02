Leerdam pakt vijfde WB-zege op 1.000 meter, maar komt één punt tekort voor eindzege

Als Jutta Leerdam een kilometer schaatst, wint ze. En ruim ook. Tijdens de wereldbekerfinale in het Poolse Tomaszów was Leerdam met haar 1.14,94 op de 1.000 meter veel sneller dan de nummer twee Kimi Goetz (1.15,54) en nummer drie Miho Takagi (1.15,67).

Het was Leerdams vijfde WB-kilometerzege, maar de 24-jarige schaatsster pakte niet de eindzege in het eindklassement over 1.000 meter, omdat de Japanse Takagi op het podium eindigde en daarmee genoeg punten binnenhaalde om Leerdam één punt achter zich te houden.

Op aanraden van Orie

"Heel jammer wel", zei Leerdam achteraf. Als Leerdam vorige week gewoon had meegedaan, had ze de eindzege wel gehaald. Maar op aanraden van coach Jac Orie reed ze er niet. "Als hij denkt dat het beter voor mij is, dan doe ik dat."

Bij afwezigheid van Leerdam won vorige week de Amerikaanse Goetz de kilometer in 1.16,00. Het ijs in Polen was toen een stuk slechter dan deze dagen. Dat bleek toen Britany Bowe met 1.15,82 al vroeg sneller was dan Goetz' winnende tijd van vorige week.