Koster verovert twee titels op NK indoor, Amels en Weerman beste hoogspringers

Maureen Koster heeft bij de Nederlandse indoorkampioenschappen twee titels veroverd. De 30-jarige atlete won zondag in Apeldoorn de 3.000 meter in 9.02,37. Zaterdag was Koster ook al de beste op de 1.500 meter. Op die afstand veroverde ze ook een startbewijs voor de Europese indoorkampioenschappen in Istanbul, begin maart. Koster ontdeed zich zondag in de slotfase met een tempoversnelling van haar laatste concurrente Veerle Bakker, die zilver veroverde in 9.10,16. Het brons ging naar Jetske van Kampen (9.14,76). Amels wint hoogspringen Hoogspringer Douwe Amels voegde een nieuwe nationale titel aan zijn lange erelijst toe. Met een hoogte van 2,24 meter haalde hij zijn negende indoortitel binnen. In de buitenlucht heeft hij ook al negen nationale titels achter zijn naam.

Hoogspringer Douwe Amels - ANP

Zijn concurrenten volgden zondag op grote afstand. De 17-jarige Ridzerd Punt behaalde zilver met een sprong over 2,02 meter. Amels liet de lat zondag op 2,30 meter leggen, de internationale kwalificatie-eis voor de EK indoor. Drie pogingen mislukten. De hoogspringer voldeed deze winter wel aan de kwalificatie-eis van de Atletiekunie (2,25 meter). Amels staat ook hoog genoeg op de Europese ranking om een startbewijs te krijgen. Daarover beslist de Atletiekunie komende week.

Weerman wint bij vrouwen Hoogspringster Britt Weerman is zeker van een startbewijs bij de EK indoor. De 19-jarige atlete uit Assen was deze winter al goed voor een Nederlands indoorrecord met 1,96 meter. Zondag had ze voldoende aan een sprong over 1,87 meter voor haar vierde nationale titel. Haar laatste concurrente Sofie Dokter was met drie foutsprongen op die hoogte klaar.

Hoogspringster Britt Weerman - ANP