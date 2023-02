Uijen wint laatste etappe Wielerweek Valencia, Ghekiere pakt eindzege

Elise Uijen heeft de vierde en laatste etappe in de Wielerweek van Valencia gewonnen. De 19-jarige Nederlandse renster van Team DSM liet in finishplaats Gandia haar Belgische medevluchtster Justine Ghekiere achter zich.

De tweede plaats achter Uijen leverde Ghekiere wel de eindzege in het algemeen klassement op. Ze reed Ashleigh Moolman, haar Zuid-Afrikaanse ploeggenote bij Soudal-QuickStep, met één seconde uit de leiderstrui.

Aanval Van Vleuten blijft uit

Ghekiere was de slotdag begonnen op 21 seconden van Moolman, die zaterdag de derde etappe op haar naam had geschreven. Moolman had haar ogen tijdens de laatste rit vooral gericht op wereldkampioene Annemiek van Vleuten, de nummer drie van het klassement.

Een echte aanval van Van Vleuten, die in Spanje is begonnen aan haar laatste jaar als wielerprof, bleef echter uit. Zestig kilometer van de streep ontstond een kopgroep van zestien rensters, onder wie Uijen en Ghekiere.

Op dat moment lagen er nog twee klimmetjes in het verschiet. In de afdaling van het laatste colletje bleef alleen Ghekiere in het spoor van Uijen. Die begon de sprint van kop af en boekte haar eerste profzege.