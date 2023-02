Kristoffersen wereldkampioen op de slalom, historische medaille voor Griek Ginnis

De Noor Henrik Kristoffersen is in het Franse Courchevel wereldkampioen geworden op de slalom. Kristoffersen moest na de eerste run van ver komen, hij eindigde daarin als zestiende. Maar in de tweede run maakte hij veel tijd goed.

De Griek AJ Ginnis legde verrassend beslag op de tweede plek, op 0.20 seconden van de Noor. Alexandros Ioannis Ginnis, zoals hij volledig heet, stond er na de eerste afdaling al goed voor met de tweede tijd, achter Manuel Feller. De Oostenrijker kon zijn goede eerst deel geen vervolg geven, hij werd uiteindelijk zevende.

Het was voor de Grieken de eerste WK-medaille op een olympische sport op sneeuw of ijs. Ginnis vierde zijn historische medaille dan ook uitbundig.