Vanavond op tv: De Hoop Scheffer over één jaar oorlog • De onverzettelijke Oekraïense luchtmacht • Groningse aardbevingen in de kunst

De Oekraïense luchtmacht is symbool geworden van de standvastigheid tegen Rusland. Ondanks een overmacht aan Russische vliegtuigen heeft Poetin nooit controle gekregen over het luchtruim. Hoe kan dat? Verslaggever Gert-Jan Dennekamp zocht de mannen van de Oekraïense luchtmacht op.

Hoe de aardbevingen leiden tot Groningse literatuur

De aardbevingen in Groningen hebben veel ellende veroorzaakt, maar ze zijn ook een vruchtbare grond voor de kunst. Verschillende boeken en films van Groningse schrijvers hebben de aardbevingsproblematiek als prominent thema. We spreken Saskia Goldschmidt, die een roman schreef over een gezin dat bezwijkt aan de gevolgen van de aardbevingen.