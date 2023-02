Cambuur loopt Heerenveen tien minuten onder de voet, maar verliest derby alsnog

De Friese derby tussen SC Cambuur en sc Heerenveen is gewonnen door de bezoekers uit de provincie. In Leeuwarden won Heerenveen met 2-1 en dus zal het de 30 kilometer naar huis met plezier aanvangen. Voor Heerenveen komt een einde aan de reeks van vier nederlagen op rij. SC Cambuur blijft hekkensluiter in de eredivisie.

Bliksemstart Cambuur De fans van beide ploegen hadden hun spelers vooraf in woord en gebaar op het belang van deze wedstrijd gewezen. Cambuur had de boodschap het beste begrepen, want nog voor de rook van het welkomstvuurwerk helemaal was vervlogen, lag de bal al in het doel. Michael Breij ontfutselde de omgeschoolde linksback Mats Köhlert de bal en gaf vervolgens een prima voorzet op Bjørn Johnsen, die voor Jeffrey Bruma kwam en de bal magistraal in de verre hoek volleerde.

Bjørn Johnsen maakte al na 58 seconden 1-0 voor Cambuur in de derby tegen Heerenveen. - Pro Shots

Ook daarna leken de bezoekers nog niet wakker, want Breij combineerde zich fluitend door de Heerenveense defensie. Hij kwam echter net niet goed uit met zijn passen en dus kwam de ploeg van Kees van Wonderen met de schrik vrij. Na die stormachtige opening nam Cambuur gas terug en liet Heerenveen in de wedstrijd komen. En dat kwam de thuisclub duur te staan. Pechvogel Schmidt De derby van vorig jaar tegen zijn oude club Heerenveen duurde voor Cambuur-verdediger Doke Schmidt maar twaalf minuten, toen hij met rood van het veld moest. Dat bleef hem dit keer bespaard. Maar ook nu speelde de enige Fries op het veld - doelman Andries Noppert is nog altijd geblesseerd - onbedoeld een rol in de 1-1 van Heerenveen.

Cambuur viert de openingstreffer voor een spandoek ter ere van Doke Schmidt. - Pro Shots

Via zijn been kwam de bal namelijk voor de voeten van Osame Sahraoui, die zijn basisdebuut bij Heerenveen meteen opluisterde met een treffer. Amper drie minuten later had Sahraoui ook bijna een assist achter zijn naam, maar zijn geweldige voorzet werd door Ché Nunnely net naast het doel gekopt. Gedonder op veld en tribune Na die opwindende eerste fase werd het een echte derby in Leeuwarden, met opgewonden standjes in het veld en bekers bier vanaf de tribune. Leuk voor de spanning, maar het kwam de kwaliteit van de wedstrijd niet ten goede.

Andries Noppert op de tribune in Leeuwarden. - ANP

De eerste grote kans kwam pas na een ruim uur en leverde meteen de voorsprong op voor de bezoekers. Weer was Sahraoui de aanstichter met een handige dribbel in de zestienmeter van Cambuur. De Noor stuitte op de benen van Robin Ruiter, de rebound werd door Sydney van Hooijdonk op de lat gekopt en vervolgens door Milan van Ewijk met een fraaie omhaal over de lijn gewerkt. Even leek Ché Nunnely de treffer op zijn naam te krijgen (hij tikte de bal voor alle zekerheid in het doel), maar uit de herhaling bleek de omhaal van Van Ewijk al over de lijn te zijn geweest.

Milan van Ewijk apelleert, want hij weet dat de bal over de lijn is geweest. - Pro Shots