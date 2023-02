Golfer Luiten na drie jaar weer 'op podium' in Europese tour, ondanks leguaan op de baan

Golfer Joost Luiten is op de Thailand Classic op een knappe derde plaats geëindigd. Dankzij een ronde van -3 (vijf birdies, twee bogeys) steeg hij op de laatste dag van vier naar drie. De Deen Thorbjørn Olesen schreef het toernooi op zijn naam.

De 36-jarige Luiten boekte zes zeges op de Europese tour, maar door blessures zakte hij ver terug. In Bangkok hervond hij echter zijn oude vorm. Het was zijn beste prestatie sinds hij begin 2019 derde werd in Abu Dhabi.

Blikvanger

Blikvanger bij de Thailand Classic was de zeventiende hole, waarop de golfers de bal op een eiland in een meer moesten mikken voor de green. De enige manier om de green te kunnen bereiken, was na een kort boottochtje.

Donderdag, op de eerste dag van het toernooi, liet Luiten - tijdens het boottochtje - zijn licht schijnen over de bijzondere hole.