Nageeye voldoet aan trainingsdoel in halve marathon Barcelona, nu focus op Rotterdam

Nageeye is volop in de voorbereiding op de marathon van Rotterdam, die op 16 april wordt gelopen. Vorig jaar werd hij de eerste Nederlandse man die de grootste marathon van ons land op zijn naam wist te schrijven .

Abdi Nageeye is als zesde geëindigd in de halve marathon van Barcelona. De 33-jarige Nederlandse atleet die bij de Olympische Spelen in Tokio verrassend zilver won, finishte in 1.01.09.

Focus op Rotterdam en WK

"In Barcelona wil ik mijn benen testen, even kijken waar ik sta op dit moment", vertelde hij afgelopen week. "Maar ik loop daar ook om even weg te komen van mijn trainingsstage in Ethiopië. Ik heb daar maandenlang heel goed getraind, maar je kunt heel moeilijk zo lang de volle focus houden."

Na Rotterdam gaat de focus op de WK atletiek in Boedapest in augustus. "Vorig jaar had ik een medaille kunnen pakken, maar dat lukte helaas niet. Ik wil later aan mijn kleinkinderen kunnen vertellen dat ik zowel een olympische als een WK-medaille heb gewonnen. Die laatste ontbreekt nog."