Ramselaar na 'eenzame' maanden terug bij Utrecht: 'Af en toe pijntjes en stijfheid'

Bart Ramselaar was vorig jaar bezig aan zijn productiefste seizoen ooit en was al aan het dromen over andere clubs dan FC Utrecht. Tot het in mei misging op de training. De middenvelder raakte zwaar geblesseerd aan zijn knie. Negen maanden na het noodlot is Ramselaar terug op het trainingsveld. "Ik kom er weer aan."

Het trainingscomplex waar Ramselaar acteert is 'gewoon' weer in Utrecht en niet in een buitenlands oord. Terwijl hij dus wel graag een stap had willen maken. Daarom ziet het er op het eerste oog misschien gek uit dat de aanvallende middenvelder in december zijn contract bij FC Utrecht tot 2025 verlengde.

Ramselaar voelde dat hij vertrouwen kreeg van de club, ondanks zijn zware blessure. Dat voelde goed voor Ramselaar. Al is het niet alleen maar liefdadigheid van FC Utrecht. "De club wil ook niet dat ik gratis de deur uit loop."