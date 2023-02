Syrische baby na redding uit puinhopen aardbeving nu bij oom en tante

De beelden van de geredde baby , die toen ze werd gevonden nog met haar navelstreng aan haar moeder zat, gingen de hele wereld over. Een reddingswerker droeg het kind, dat onder het stof zat, in zijn armen van een berg puin naar beneden.

Een baby die in de Syrische regio Aleppo na de aardbeving werd geboren onder het puin, is dit weekend herenigd met familieleden. Een oom en tante die net zelf een dochter hadden gekregen, hebben het meisje geadopteerd. Haar ouders en hun andere kinderen overleefden de aardbeving niet.

Het gezin woonde in de stad Jandaris, in de regio Aleppo, waar Syrische opstandelingen de dienst uitmaken. De baby is in een ziekenhuis verzorgd tot kon worden vastgesteld wie haar familie was. Daarvoor werd onder meer een dna-test gedaan.

Afraa

Haar oom en tante hebben haar Afraa genoemd, naar haar moeder. "Dit meisje betekent zoveel voor ons", zegt haar oom tegen persbureau Reuters. "Ze is de enige die het heeft overleefd. Ze is voor mij en haar tante en andere familieleden van haar ouders een blijvende herinnering aan het gezin."

Afraa werd drie dagen na de aardbeving geboren onder het puin. Ze wordt samen met haar nichtje opgevoed.

Jandaris, waar de familie woont, is een van de zwaarst getroffen plekken in rebellengebied in Syrië. Het gebied was al zwaar getroffen door de burgeroorlog. Door de aardbeving zijn in Syrië voor zover nu bekend 5800 mensen omgekomen, vooral in rebellengebied.

Het dodental in Turkije is opgelopen tot meer dan 39.000.

Beelden van de redding van het meisje: