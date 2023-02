Snowboardster Dekker, nog vierde bij de Spelen, strandt bij WK al in kwalificaties

Michelle Dekker heeft zich op de WK in het Georgische Bakoerjani niet weten te plaatsen voor de achtste finales van de parallelreuzenslalom. De 26-jarige Nederlandse, vierde op de Olympische Spelen in Peking, klokte in de kwalificatie de achttiende tijd. Ze kwam daarmee twee plaatsen tekort. Later vandaag is het finaleprogramma.

Slechte eerste run Een slechte eerste run op de rode piste deed Dekker de das om. Ze werd slechts 19de op 3,59 van de Oostenrijkse Claudia Riegler, na twee runs de snelste op de rode piste. Op de snellere blauwe piste maakte de Zoetermeerse wel wat goed. Ze klokte de dertiende tijd van het hele veld in haar tweede, maar dat was niet voldoende voor de achtste finales. Het gaatje met de zestiende plek was uiteindelijk nog aanzienlijk: 0,87. In december stuntte Dekker nog met haar eerste wereldbekerzege op de parallelreuzenslalom in het Italiaanse Carezza.

Michelle Dekker baart opzien door in het Italiaanse Carezza de parallelreuzenslalom te winnen. Het is haar eerste zege in het wereldbekercircuit. - NOS