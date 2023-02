'Gezellig' carnaval in Brabantse steden ondanks aanhoudingen

Carnaval is gisteren en vannacht volgens de politie "gezellig" verlopen in Breda en Tilburg, ondanks een enkele aanhouding. De politie zegt dat er geen grote incidenten waren. In het centrum van Breda was het erg druk. Er werden vier feestvierders aangehouden, voor het beledigen van agenten en mishandelingen. De politie liet eerder al weten dat verschillende carnavalsvierders in Breda slachtoffer waren geworden van zakkenrollers. In Tilburg werden zeven mensen aangehouden, onder meer voor mishandeling en het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie. In Eindhoven en Den Bosch hield de politie zestien illegale taxichauffeurs aan. Ze vervoerden carnavalsvierders zonder vergunning. In Limburg waren volgens een politiewoordvoerder geen bijzonderheden. Pas aan het eind van de carnavalsperiode komt de politie daar met een update over het aantal aanhoudingen. Zo werd carnaval gisteren en vannacht gevierd:

Een 47-jarige man uit Schijndel is gisteren aangehouden in het centrum van zijn woonplaats. Hij liep met een vleesmes tussen carnavalsvierders. Volgens de politie had de man eerder al verschillende mensen lastiggevallen in het centrum. Hij was volgens agenten "behoorlijk onder invloed". Een man uit Geldrop moest gisteravond gered worden uit een sloot in Waalre. Volgens Omroep Brabant was hij beschonken, maar kon hij zelf de hulpdiensten bellen. Een hoogwerker van de brandweer heeft de man naar de goede kant van de sloot gebracht.

Een carnavalsvierder in Waalre moest met een hoogwerker gered worden uit de sloot - SQ Vision Mediaprodukties