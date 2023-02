Medvedev kijkt ogen uit in Ahoy: 'McEnroe, Borg, Edberg, daar wil ik ook tussen'

De lange Rus kan tegen Sinner, die zaterdag een einde maakte aan de zegetocht van Tallon Griekspoor, zijn ambities beslist waarmaken, want hij maakt in Rotterdam een waanzinnig stabiele indruk.

Tennistopper Daniil Medvedev glimlacht wat af bij zijn interviews in Ahoy. De Russische winnaar van de US Open in 2021 en voormalig nummer een van de wereld is op jacht naar eerherstel, met een mogelijke ABN Amro Open-titel als nieuw startpunt.

Zondagochtend is de finale van het rolstoeltennistoernooi bij de mannen vanaf 11.30 uur live te zien in de NOS-app en op NOS.nl.

"Sinds mijn eerste bezoek aan Rotterdam een paar jaar geleden ging ik met mijn vriendin, die nu mijn vrouw is, bij Vapiano (pastarestaurant, red.) eten. Maar dat begon mij te vervelen, dus hebben we nu wat anders uitgekozen", zegt de viervoudig grandslamfinalist.

Medvedev was in augustus nog de nummer één van de wereld, maar viel door tegenvallende resultaten uit de toptien. Maar dankzij zijn finaleplaats in Rotterdam is hij volgende week verzekerd van een rentree bij de beste tien tennissers van de wereld.

"Het doet mij niet zo veel dat ik volgende week weer bij de beste tien hoor. Ik wil hier vooral heel graag de titel winnen", aldus Medvedev, die op jacht gaat naar zijn zestiende ATP-titel.

Hij kan in Ahoy bovendien in de voetsporen treden van zijn Russische landgenoten Jevgeni Kafelnikov en Michail Joezjni, die respectievelijk in 1999 en 2007 de titel wonnen.