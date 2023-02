De angst van Riemer van der Velde: 'Heerenveen in handen van zo'n oliesjeik'

Twee glaasjes whisky voor het slapen gaan (nou vooruit, soms drie) en een overwinning van zijn sc Heerenveen. Meer heeft Riemer van der Velde niet nodig om zich een gelukkig mens te voelen. "Ik ben met weinig tevreden." Aan de ruim bemeten keukentafel thuis in Langweer gaat het nog altijd vaak over voetbal. Vrijdag schoof Guus Hiddink er nog aan om een vorkje mee te prikken en de laatste ontwikkelingen in voetballend Nederland door te nemen, zoals Van der Velde dat ook regelmatig met zijn vriend Foppe de Haan doet. Overal een mening over Van der Velde mag inmiddels dan 82 zijn, hij heeft wel degelijk nog steeds overal een mening over. Om maar iets te noemen: het beleid van Heerenveen en de op handen zijnde benoeming van de nieuwe algemeen directeur. Maar namen en rugnummers noemt hij niet, klinkt het voorafgaande aan het gesprek.

Van september 1983 tot oktober 2006 gaf Van der Velde als voorzitter leiding aan Heerenveen. Negentien seizoenen lang werkte hij nauw samen met De Haan, de oud-trainer met wie hij nog altijd een tandem vormt. In 1990 loodsten beiden Heerenveen als eerste Friese club naar de eredivisie. Nostalgie De wereld van het voetbal is aan verandering onderhevig, ziet ook Van der Velde. Kleurrijke bestuurders bestaan niet meer in het hedendaagse voetbal. Voorzitters als Ajax' Michael van Praag, Feyenoord-icoon Jorien van den Herik ("De Grote Kale Leider, weet je nog?"), Heracles-baas Jan Smit en hijzelf leven nog slechts voort in de herinnering van voetballiefhebbers met hang naar nostalgie. Op het bestuurlijke vlak is er nu eenmaal een andere wereld ontstaan, laat Van der Velde het daarop houden. Heerenveen vormt geen uitzondering op die regel.

Van der Velde: "De club wordt, gemiddeld gezien, geleid door prima lieden. Ik vraag me alleen af of ze altijd de juiste toon aanslaan. En of ze voldoende verstand van voetbal hebben weet ik ook niet. Het zijn bovendien mensen die het vaak ontbreekt aan dat typische dna van Heerenveen. Die mensen hebben geen binding met de regio. Daar plaats ik weleens mijn vraagtekens bij." Of hij Heerenveen te zakelijk geworden vindt? Nee, dat niet. "Het getuigt namelijk pas van zakelijkheid wanneer je een organisatie leidt die winst maakt. Dat is bij Heerenveen, en heel veel andere clubs, niet meer het geval." "Heerenveen heeft een operationeel verlies van zes miljoen euro en is financieel dus niet gezond. Dat betekent dat je alleen kunt overleven door elk seizoen de beste spelers, de kroonjuwelen, te verkopen." "Dat geld wordt niet geïnvesteerd in nieuwe spelers, maar aangewend om de begroting sluitend te krijgen. Daardoor komen er minder mensen naar het stadion, wordt de club minder interessant voor sponsors, blijven de inkomsten achter en beland je in een vicieuze cirkel. En die moet worden doorbroken. Want de patiënt is ziek."

Heerenveen is financieel niet gezond, de patiënt moet geholpen worden. Riemer van der Velde

Maak een gedegen plan van aanpak, zegt Van der Velde. Waarom, zo vraagt hij zich af, maakt Heerenveen bijvoorbeeld geen gebruik van de kennis die er is bij oud-trainers en -spelers? De lijst van kandidaten die de helpende hand kunnen reiken, is schier eindeloos. Zonder hapering lepelt Van der Velde de namen op. "Gert-Jan Verbeek, Jan de Jonge, Maarten de Jong, Gerald Sibon, Pieter Bijl, René Groen, Eddy Bosma, Jeffrey Talan. En zo kan ik er wel meer opnoemen." Zo'n meneer uit Qatar Er moet worden ingegrepen. "Als de inkomsten op korte termijn namelijk niet hoger worden dan de uitgaven, houd je uiteindelijk twee opties over. Of je belandt in de eerste divisie waar een Veendam-scenario boven je hoofd hangt. Of je betreedt de wereld van het vreemde geld." Het is Van der Veldes grootste angst. "Ik moet er niet aan denken dat Heerenveen in handen valt van een of andere oliesjeik. Zo'n meneer uit Qatar die één keer met zijn vingers knipt en dat alles en iedereen binnen de organisatie vervolgens wordt vervangen." Bij SC Cambuur zweepten 6.000 supporters hun club op voor de Friese derby tegen sc Heerenveen.

Heerenveen, wil hij er maar mee zeggen, moet van de Friezen blijven. "Je ziet bij sommige andere clubs in Nederland al dat er niet meer naar de supporters wordt geluisterd, maar dat buitenstaanders gewoon doen wat ze goed dunkt. Vitesse, Fortuna en noem ze maar op, al die zogenaamde volksclubs zijn allang niet meer van het volk." DKV Zondag, in de Friese derby tegen Cambuur, treft Heerenveen ook al zo'n club waar het allesbehalve van een leien dakje gaat. Doelpunten maken blijkt voor de ploeg uit Leeuwarden dit seizoen een onmogelijke opgave, met een plaats in de staart van de eredivisie als gevolg. Daarnaast loopt de bouw van het nieuwe stadion grote vertraging op, waardoor het scenario op de loer ligt dat Cambuur begin 2024 als eerstedivisionist het nieuwe onderkomen betrekt. DKV (Dertig Kilometer Verderop, zoals Heerenveen door de fanatieke Cambuur-aanhang smalend wordt genoemd) kan de aartsrivaal uit Leeuwarden zondag verder in de problemen brengen. Het is de sportieve plicht om geen mededogen te tonen, oordeelt Van der Velde. De malaise waarin Cambuur verkeert, neemt hij ter kennisgeving aan.

Voetbal is bijzaak, waar Henk (de Jong) mee kampt is hoofdzaak. Letterlijk en figuurlijk. Riemer van der Velde