Wekdienst 19/2: Blinken bezoekt rampgebied Turkije • Duitse oorlogsfilm Bafta-favoriet

Het weer: vandaag is het eerst bewolkt met enige tijd regen. In de loop van de dag wordt het droger en op sommige plekken breekt dan ook de zon door. Het waait wel stevig, bij een temperatuur van zo'n 8 tot 10 graden.

Goedemorgen! De Amerikaanse Buitenlandminister Anthony Blinken brengt een bezoek aan het zuidoosten van Turkije en de Amsterdamse burgemeester Halsema staat in de Nicolaasbasiliek een korte toespraak stil bij de slachtoffers van de aardbevingen. In Londen maakt de oorlogsfilm Im Westen nichts Neues kans op een Bafta Award.

Wat heb je gemist?

De leider van de protesten in Paramaribo heeft zich gemeld bij de politie in de Surinaamse hoofdstad. Stephano Biervliet werd gezocht vanwege het antiregeringsprotest dat vrijdag uitliep op de bestorming van het parlementsgebouw. Demonstranten richtten daarbij vernielingen aan, stichtten brand en plunderden winkels.

Biervliet zegt dat hij niets met de ongeregeldheden te maken heeft. Volgens hem zonderde een groep waarmee hij geen contact had zich af om naar het parlementsgebouw te gaan.

Anders nieuws uit de nacht

Turkse regering vraagt huisvesting voor slachtoffers aardbeving: De regering roept vastgoedeigenaren op om hun leegstaande appartementen en huizen gratis of tegen een lage huurprijs aan te bieden. De onderkomens moeten minimaal drie maanden beschikbaar zijn.

Doden bij Israëlische raketaanval op Syrië: Volgens het in Londen gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten is een flatgebouw geraakt en zijn er zeker vijftien mensen om het leven gekomen.

Blinken spreekt met Chinese topdiplomaat over spionagepogingen: De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken heeft op een veiligheidsconferentie in Duitsland tegen de Chinese topdiplomaat Wang Yi gezegd dat China "op onacceptabele wijze" de Amerikaanse soevereiniteit en het internationaal recht heeft geschonden.

Dode bij steekincident asielzoekerscentrum in Heemserveen: De aanleiding voor het incident in de Overijsselse plaats is niet bekend. De politie heeft een verdachte aangehouden.

En dan nog even dit

Dit weekend was de aftrap van het carnaval in Limburg, Brabant en op meerdere plekken boven de grote rivieren, zoals in Wallegat (Naarden) en Sassendonk (Zwolle).

Zo zagen de feesten eruit: